«Дочка» Ростеха разработала противовирусный комбинезон для защиты врачей

Дочерняя компания госкорпорации Ростех – «Росхимзащита» – разработала противовирусный комбинезон для защиты медицинских работников, говорится в сообщении компании.

«Специально для защиты медиков наша дочерняя структура «Росхимзащита» разработала противовирусный комбинезон. Испытания показали, что костюм гарантирует эффективную защиту от биологических угроз, в том числе вирусов. Мы готовим документы для сертификации, уже запущено опытное производство в Казани», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В госкорпорации отметили, что Ростех будет готов к массовым поставкам тепловизоров для определения людей с повышенной температурой тела в апреле.

«К массовым поставкам мы будем готовы уже в апреле. Совокупная потребность в тепловизорах, по нашим оценкам, на данном этапе составляет порядка 5,5 тыс. единиц», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Госкорпорация уточнила, что такие устройства уже установлены на ряде ее предприятий.

Как пояснил Ростех, устройство предназначено для автоматизированного бесконтактного определения людей с повышенной температурой тела на пунктах пропуска и досмотра, в том числе на вокзалах, в аэропортах и погранзонах, на проходных организаций.

«Тепловизионный регистратор автоматически устанавливает эталонную температуру тела на основании мониторинга большого количества людей – от 10 человек. На расстоянии до 10 метров он определяет наличие в потоке человека с повышенной температурой менее чем за минуту. Вывод тревожного сигнала осуществляется на систему контроля и управления доступом и на любую другую внешнюю систему. Такие устройства уже установлены на ряде наших предприятий», – уточняет госкорпорация.

Там добавили, что мощности Ростеха позволяют поставлять аппараты для искусственной вентиляции легких в нужном объеме.

«Наши мощности позволяют производить такое оборудование в необходимом объеме», – говорится в сообщении Ростеха.

Госкорпорация заявляет, что ее предприятия готовы поставить в необходимых количествах аппараты ИВЛ, их производство сейчас наращивают дочерние холдинги «КРЭТ» и «Швабе».

«В линейке нашей продукции есть, в том числе, универсальные приборы – они подходят как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Есть аппараты для домашнего использования, а также мобильные транспортные варианты для машин скорой помощи и бортов санитарной авиации», – уточнил Ростех.

Ранее в понедельние Кабмин выделил 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ.

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