В России призвали уголовно наказывать за фейки о коронавирусе

В Сети появилась петиция с призывом к генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ввести в России уголовную ответственность за распространение лжи о коронавирусе, которая сеет панику в стране.

«Сейчас, когда весь мир взволнован распространением нового и, к сожалению, опасного вируса COVID-19, важно максимально сохранять спокойствие и не допускать панических настроений. Но, к сожалению, волна фейков вокруг коронавируса нарастает с каждым днем. В итоге они распространяются в геометрической прогрессии, вводя людей в состояние страха перед эпидемией», – говорится в петиции, опубликованной на сайте change.org.

«Авторы таких сообщений намеренно играют на чувствах людей, прикрываясь якобы достоверной информацией, полученной от каких-то знакомых, давят уточнениями о максимальной секретности и важности сообщения. Например, слух о том, что прививки от гриппа повышают риск заражения коронавирусом, который попросту не имеет под собой основания, но легко может напугать людей, чьим детям делали прививки от гриппа в школах и детских садах», – указывает составитель петиции Николай Чернышев.

На ваш взгляд Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе? Штраф

Общественные работы

Условный срок

Тюремное заключение

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Напомним, что, по оценке медиков, риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, так как вакцинация в целом улучшает иммунную защиту.

Автор петиции отмечает, что такие сообщения провоцируют рост волнений. «Именно поэтому мы считаем, что одной из первичных задач должно стать введение уголовной ответственности за распространение фейков. Чтобы каждый задумался, а не вброс ли это, прежде чем сообщить своим знакомым по подъезду о том, что «Москву закроют на месяц» или т.п.? Такая общая сознательность позволит сохранить спокойствие в обществе, которое особенно важно в нынешних условиях», – добавляет Чернышев.

За четыре дня с момента появления петиции под ней подписались свыше 10 тыс. человек.

«Распространение фейков является преступлением», «Пора наказывать за распространение ложных слухов», «Полностью согласна», – пишут в комментариях.

20 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к фейковым новостям по теме коронавируса.

Президент Владимиру Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

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