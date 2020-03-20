Врачи рассказали о влиянии прививок от гриппа на коронавирус

Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, так как вакцинация в целом улучшает иммунную защиту, считают врачи. Также, по их словам, чтобы повысить иммунитет и не заболеть, следует правильно питаться, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко заявил, что «надо делать прививки, особенно тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями в течение жизни», передает РИА «Новости».

По его словам, «вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека».

Он также отметил, что люди с хорошим иммунитетом могут не паниковать, у них риск заболеть коронавирусной инфекцией низкий.

Чтобы укрепить иммунитет, по словам специалиста, важно правильно питаться и отказаться от фаст-фуда. Однако начинать закаляться в данный момент не следует, это надо было делать летом.

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что для укрепления иммунной системы надо принимать лактобактерии или ферменты. Также защититься от коронавируса можно и с помощью оксолиновой мази или обычного оливкового масла – если наносить их в нос, они не дадут вирусам и бактериям попасть в организм человека, сказала она.

Эксперты отметили, что паниковать из-за коронавируса не стоит. Впечатлительным людям, которые боятся его, можно исследовать свой иммунитет.

«Есть так называемый иммунный паспорт у иммунологов и, пожалуйста, если они дадут заключение, что иммунитет никакой, то ему надо тогда заняться самоизоляцией», – пояснил Карабиненко.

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