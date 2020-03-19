Что делать пожилым людям для защиты от коронавируса?

Небольшой скандал назрел в Великобритании – местные власти, озабоченные распространением коронавируса, сначала призвали всех жителей старше 70 лет самоизолироваться дома на срок до четырех месяцев, а затем внезапно разрешили им ходить по магазинам, выгуливать собак и принимать гостей. Это, естественно, вызвало некоторый диссонанс в головах британцев. В итоге сошлись на том, что за всеми активностями пожилых людей должны следить волонтеры.

И это неслучайно, люди в возрасте – действительно самая уязвимая для коронавируса группа населения. Об этом говорит и статистика Всемирной организации здравоохранения. Медианный возраст заболевших – 51 год, подавляющее большинство случаев инфицирования (77,8%) приходится на группу 30-69-летних. При этом восемь человек из десяти в итоге относительно быстро поправляются, тяжелые симптомы могут развиться, как указывает ВОЗ, у двух категорий:

– люди старше 60 лет;

– люди с хроническими заболеваниями вроде сердечно-сосудистых, гипертензии, диабета или рака.

Главное и самое опасное осложнение – как правило, пневмония. Она и сама может быть смертельной, но также может вызвать острый респираторный дистресс-синдром или сепсис, летальность при которых еще выше. Собственно, первая смерть от коронавируса в России была связана как раз с многочисленными осложнениями, которые были у пациентки. 79-летняя женщина скончалась спустя шесть дней после поступления в больницу.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца», – заявила главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова.

В Италии, которая по числу заболевших скоро, похоже, догонит Китай, почти половина из пациентов с осложнениями – люди старше 70 лет. А среди тех, кому за 80, резко возрастает процент смертности – 21,9%. Вот почему столь важно думать если даже не о себе, то о своих пожилых близких – дедушках и бабушках. Ослабленный возрастом организм ставит под удар в первую очередь именно их.

18 марта московский оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщил о том, что отправил всем россиянам старше 60 лет СМС-сообщения с рекомендациями «не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы».

Идеальный сценарий подразумевает, что все пожилые люди самоизолируются на неопределенный пока срок – месяц, два, три. Но как тогда жить? Да, власти наверняка лояльно отнесутся к вероятным долгам по оплате услуг ЖКХ, но ведь есть еще и покупка продуктов, лекарств. Все это лучше перепоручить родственникам. Если, конечно, они не только что прибыли из Италии или не температурят и кашляют.

Вот несколько базовых правил, которые вытекают прежде всего из рекомендаций ВОЗ и российского Минздрава по защите от вируса:

– Пореже выходите на улицу. Как минимум магазинов, рынков, торговых центров и прочих мест со множеством посетителей лучше избегать. Если есть возможность, то и на общественном транспорте тоже лучше не ездить.

– Перепоручите все «уличные» обязанности здоровым и более молодым родственникам – это касается покупки продуктов, например. Есть также сервисы доставки и волонтерские организации – они могут стать альтернативой.

– Гостей лучше не принимать. Даже родственников. Но если это все же необходимо, при общении с ними сохраняйте дистанцию минимум в метр, не целуйтесь, не обнимайтесь и не жмите друг другу руки. Предварительно попросите посетителя перед визитом к вам надеть маску.

– Отложите все плановые визиты к врачу. В больницах и поликлиниках лучше вообще не показываться.

– Почаще мойте руки с мылом, протирайте их антисептиком. Особенно после возвращения с улицы.

– Не трогайте незнакомые поверхности, которых могли касаться посторонние лица.

– Старайтесь не касаться руками лица, носа, глаз и рта.

– Почаще проветривайте комнаты.

– Не забывайте также о физических упражнениях. В условиях домашней самоизоляции они будут очень полезны.

– Если появились первые симптомы болезни (кашель, повышенная температура, одышка) – вызывайте врача на дом, в больницу идти не стоит.

Все это рекомендации, никаких обязательных мер, как для вернувшихся из «опасных» стран, пока нет. Но все же ради собственного здоровья стоит держать их в голове.

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