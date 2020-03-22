Глава минфина США отказался отвечать на вопрос о рецессии

Американский министр финансов Стивен Мнучин не стал отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в экономике Соединенных Штатов из-за объявленной в мире пандемии коронавируса.

«Это технический, не релевантный вопрос», – сказал Мнучин в интервью Fox Business, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что американские власти ожидают резкого восстановления экономики к концу года.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Периодом рецессии называется экономический спад, который длится два квартала подряд. Эксперты, мнение которых публиковала газета Wall Street Journal, считают, что рецессия в США начнется во втором квартале, а нулевой рост будет продемонстрирован в третьем квартале.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ведущая экономика планеты – Соединенные Штаты – начинает ощущать на себе чудовищные последствия распространения пандемии коронавируса, а также рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы России к внешним шокам.

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