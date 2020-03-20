Минпромторг зафиксировал просьбы поставщиков о повышении цен на импортные товары

В Минпромторг поступают сообщения о просьбах поставщиков повысить отпускные цены на импортные товары, заявили в пресс-службе ведомства.

«Периодически к нам поступает информация о попытках отдельных поставщиков попробовать повысить отпускные цены на те или иные виды импортной продукции, но не в связи с повышенным спросом, а в связи с повышением курса валют», – сказали в министерстве, передает ТАСС.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что, по информации торговых организаций и региональных властей, необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары не наблюдается.

Также министерство сообщило о снижении спроса на товарные запасы в магазинах.

«Вчера утром целый ряд регионов сообщил о том, что пошел спад спроса на товарные запасы в продуктовых магазинах», – пояснили в Минпромторге. Торговые сети в Ростовской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Новосибирской областей и на Кузбассе сообщили, что пик спроса, пришедшийся на 17 марта, преодолен.

«Конечно, в некоторых регионах по-прежнему остается повышенный интерес к продуктам длительного хранения (Алтайский край, Свердловская и Оренбургская области). Тем не менее товарные запасы продолжают регулярно пополняться, «заливая» спрос. Цены на продукты держатся стабильными, а коллеги из ретейла, как бы ни парадоксально для них и для нас это звучало, радуются спаду продаж», – заключили в ведомстве.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скачки курса рубля неприятны, однако вскоре волатильность сменится стабильностью, на что указывают макроэкономические параметры.