Песков заявил о скорой стабилизации рубля

Скачки курса рубля неприятны, однако вскоре волатильность сменится стабильностью, на что указывают макроэкономические параметры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта дневная волатильность, скачки – это, конечно, неприятно. Макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью», – цитирует ТАСС Пескова.

В Кремле не согласны с оценкой рубля как одной из самых слабых валют в мире. Песков призвал «не клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики», отметив, что это «непрофессионально, по меньшей мере».

Песков добавил, что Россия обладает подушкой безопасности для выполнения соцобязательств.

«Бюджет России посчитан по 42 доллара, поэтому, конечно, эта цена (25 долларов за баррель) для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится», – заверил он.

В пятницу российский рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к доллару на 1,3%, достигнув отметки в 78,1 рубля, к евро – на 0,9%, достигая 83,87 рубля.