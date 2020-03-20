Полиция опровергла информацию о штурме аэропорта Красноярска пассажирами

Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу опровергло информацию о штурме аэропорта Красноярска недовольными пассажирами после долгого ожидания постановлений о карантине.

По информации Telegram-канала «Борус», пассажиры двух самолетов из Юго-Восточной Азии штурмовали выход из красноярского аэропорта после нескольких часов ожидания выписок о постановлении на карантин.

«Такой информации нет, такой, чтобы смели полицию и прорвали кордон. Информация не подтверждается», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило, что в аэропорт прибыли несколько бортов одновременно, поэтому там скопились люди.

«Скопление пассажиров было. Все граждане, прибывающие из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин. Им вручаются соответствующие постановления. Они должны были оставить данные о своем пребывании. Кто не получил их в порту, постановления будут доставлены на дом», – добавил собеседник.

Между тем прилетевшая из Таиланда пользователь с ником akadkina рассказала на своей странице в Instagram о давке в аэропорту Красноярска. По ее словам, это произошло из-за того, что сотрудники Роспотребнадзора вручную заполняли требования о добровольном карантине.

Девушка отметила, почти 800 человек с трех рейсов стояли в здании на выходе из аэропорта. Через два часа после начала выписки бланков их заполнили только 50 человек, а потом листы закончились.

«У людей начала ехать кукушечка. Трое сотрудников полиции не могли остановить разъяренную толпу. Мы вышли со всеми без документов и карантина», – сообщила очевидец.

Она добавила, что после этого пассажиры взяли штурмом выход из аэропорта и ушли без справок о карантине.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что страна контролирует ситуацию с китайским коронавирусом, а также призвал не верить вбросам и фейкам о данной инфекции в России. Также власти всех регионов ввели режим повышенной готовности.

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