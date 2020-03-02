Суд вынес приговор убийце найденной в чемодане девушки-блогера

Суд приговорил жителя Подмосковья Максима Гареева к девяти годам лишения свободы за убийство блогера Екатерины Семочкиной, чье тело мужчина спрятал в чемодане.

«Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области Максима Гареева. С учетом позиции государственного обвинителя – прокурора Москвы Дениса Попова – суд приговорил Гареева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Кроме того, суд удовлетворил иск родственников жертвы о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.

Напомним, в конце июля прошлого года в московской квартире было обнаружено упакованное в чемодан тело девушки. По данным следствия, мужчина в съемной квартире нанес 19 ударов ножом в шею, голову и тело. Чемодан с телом убитой обнаружил арендодатель.

Позже по делу об убийстве был арестован Максим Гареев, который заявил, что расправился с девушкой из-за унижений с ее стороны.