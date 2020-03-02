Богатейшие россияне с начала года потеряли почти 30 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 29,54 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Наибольшие потери зафиксированы у Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина, передает РИА «Новости».

Так, богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на 86,6 млн долларов – до 28 миллиардов. В списке BBI он остается богатейшим россиянином.

На втором месте – глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого с начала 2020 года сократилось на 2,6 млрд долларов – до 19,7 млрд.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой, потеряв при этом 2,19 млрд долларов – теперь его состояние оценивается в 19,2 млрд долларов.

Четвертую строчку занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 6,39 млрд долларов – до 18,2 млрд. На пятом месте – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 2,82 долларов – до 17,1 млрд долларов.

Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») поднялся в рейтинге с восьмого на шестое место, его состояние уменьшилось на 913 млн долларов – до 15,7 млрд долларов.

Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,5 млрд долларов, снизившись на 822 млн долларов. Восьмое место досталось основному владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу, чье состояние сократилось на 274 млн долларов – до 14,5 млрд долларов.

Девятое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние при этом сократилось на 2,23 млрд и составило 13,2 млрд долларов.

Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», который в январе был на шестом месте, по итогам февраля опустился на 10-е место. Его состояние за первые два месяца 2020 года упало сразу на 5,29 млрд долларов – до 12,9 млрд долларов.

В конце февраля Forbes исключил двух россиян из списка долларовых миллиардеров.