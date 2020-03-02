Москвичей решили информировать об оценках их детей в школе push-уведомлениями

Родители московских школьников смогут получать push-уведомления об оценках ребенка за день и его домашних заданиях в мобильном приложении «Дневники МЭШ» системы «Московская электронная школа», сообщили в мэрии Москвы.

«Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении «Дневник МЭШ» они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки», – передает РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой.

В мэрии добавили, что приложение напомнит ребенку, по каким предметам нужно подготовить домашнюю работу на завтра. Причем неважно, дал ли учитель задание в этот же день или раньше.

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