В России снимут сериал о Ельцине

В 2021 году состоится премьера сериала «Сердечный приступ» по книге журналиста Михаила Зыгаря о середине 90-х годов, в центре картины будут первый президент России Борис Ельцин и события, посвященные выборам 1996 года.

«Восьмисерийный проект расскажет о политической обстановке в России 1990-х и выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в середине 2021 года. Автором сценария и продюсером сериала выступит сам Михаил Зыгарь. Производством проекта займется компания «Вейк АП Продакшн» Михаила Зыгаря и продюсера Нателлы Крапивиной», – говорится в сообщении на Кинопоиске.

Директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук отметила, что Зыгарь умеет рассказывать историю России так, «будто это удивительный роман».

«Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал», – отметил сам Зыгарь.

Съемки сериала начнутся после выхода книги Зыгаря.

Михаил Зыгарь – бывший главный редактор телеканала «Дождь», режиссер, военный корреспондент, писатель.