Обнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и Южной Корее

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на восемь, количество заразившихся возросло на 34, выздоровели 819 человек, сообщил Госкомитет по здравоохранению КНР. Число заразившихся в Южной Корее возросло на 152, умерли семь человек, выздоровели 407, сообщил Центр контроля заболеваний.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, число инфицированных в Китае за всю историю эпидемии достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3 тыс. 245. Официальный показатель смертности от вируса по Китаю составил 4%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 86% до 87%, передает ТАСС.

В 15 из 31 региона заболевших не оказалось, еще в 16 провинциях число инфицированных в больницах колеблется от одного до нескольких десятков человек. В Пекине насчитывается 92 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – семь, на Хайнане – один.

В центральной провинции Хубэй, где почти ликвидирован главный очаг пневмонии, за последние сутки умерли восемь человек (в остальных регионах Китая летальных исходов не было), никто не заразился, выздоровели 795 человек. В провинции Хубэй насчитывается около 6,9 тыс. инфицированных. На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения. Однако в стране постоянно растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 189 таких случаев, из них 34 (в Пекине, Шанхае и еще трех регионах) – за последние сутки.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 9,1 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 105 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 2,3 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Тем временем Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщил, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 152 и достигло 8 тыс. 565, общее число летальных исходов составило 91. 97 заболевших выявлены в городе Тэгу, 12 – в провинции Кенсан-Пукто, 12 – в Сеуле.

По данным южнокорейских врачей, за сутки из больниц выписаны 407 пациентов, всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее выздоровели 1 тыс. 947 человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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