Эксперт: Европа столкнулась с самым значимым вызовом со времен Второй мировой

Партнеры Италии по G-7 осознали необходимость скоординированных мер против коронавируса только после того, как оказались в той же ситуации, что и Италия двумя неделями раньше. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД итальянский политолог Винсент Делла Сала, комментируя прошедший саммит G-7. По его мнению, до этого момента Рим чувствовал себя изолированным от союзников.

«Италия одобрила решение созвать лидеров «Большой семерки» на видеоконференцию для обсуждения путей борьбы с пандемией коронавируса, а также ее экономических последствий и последствий для безопасности. В течение почти трех недель страна чувствовала себя изолированной от своих партнеров и союзников, которые считали распространение вируса лишь проблемой Италии», – заявил Винсент Делла Сала, эксперт клуба «Валдай», доцент политологии факультета социологии и Школы международных исследований и директор Центра им. Жана Монне университета Тренто.

Поскольку другие члены G-7 осознали, что оказались в той же ситуации, в которой две недели назад находилась Италия (и в определенной степени – Япония), необходимость скоординированных действий относительно пандемии и проблем экономики, с которыми столкнулись страны, теперь становится для них столь же очевидной, как и для Италии, полагает эксперт.

Сала особо отметил, что попытка Белого дома договориться с немецкой фармацевтической компанией, ведущей разработку вакцины против вируса, чтобы добиться для США эксклюзивного доступа к препарату, «вызвала волну протеста по всей Европе».

«Мировые лидеры должны понимать, что им нужно действовать сообща в решении самой серьезной проблемы, с которой страны не сталкивались, по крайней мере, со времен Второй мировой войны. Закрытие границ не сулит ничего хорошего для экспортно-ориентированной экономики, оно также негативно влияет и на индустрию туризма. Нужно дать понять людям, что G7 готова сделать все возможное для защиты здоровья граждан и обеспечения скорейшего восстановления экономики», – подытожил политолог.

Напомним, в понедельник G7 провела совещание в верхах в формате видеоконференции. Лидеры договорились восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии. В совместном итоговом письменном заявлении лидеры «Большой семерки» призвали Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие подобные институты усилить поддержку отдельных стран в рамках «скоординированного глобального ответа» на распространение коронавируса.

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