Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке главы ЦБ

В повестке президента Владимира Путина нет темы о возможной отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У президента нет», – передает слова Пескова РИА «Новости».

До этого в СМИ появилась информация о якобы обсуждении вопроса об отставке Набиуллиной.