Джаред Лето вышел из пустыни и ужаснулся пандемии коронавируса

Американский актер и музыкант Джаред Лето провел 12 дней в пустыне без телефона и связи, а когда вернулся – был шокирован пандемией коронавируса.

«Ого, 12 дней назад я начал свою медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы: ни телефона, ни связи с внешним миром. Мы понятия не имели о том, что происходит. Вчера я вернулся в другой мир, который изменился навсегда. Я получаю сообщения от друзей и семьи, узнаю, что происходит. Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке. Берегите себя», – написал Лето в своем Instagram.

В комментариях к посту подписчики музыканта посоветовали ему оставаться в пустыне из-за «безумия», которое происходит в мире.

Ранее власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Количество зараженных коронавирусом в США превысило 5 тыс. человек, 85 человек умерли.

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