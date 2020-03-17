Путин заявил о неотвратимости наказания за долги по зарплате

Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что каждый руководитель компании должен понимать, что санкции за долги по зарплате неотвратимы.

«Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста. Мы понимаем, с чем это связано и насколько это важно сегодня», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в 2019 году при участии прокуроров удалось погасить долги по зарплате в размере 27,5 млрд рублей.

«Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать проблемы свои собственные, даже своей конторы какой-то, но за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо», – добавил глава государства.

Генпрокурор Игорь Краснов в ходе заседания назвал российские регионы с высокой задолженностью по зарплате.

«Хочу обратить внимание прокуроров Красноярского края, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Тверской областей на сохранение недопустимо высокой для регионов задолженности по зарплате. Примите дополнительные меры реагирования», – заявил Краснов, сообщает ТАСС.

В Кемеровской области, по данным ведомства, долги по зарплате составляют 268 млн рублей, в Красноярском крае – 124 млн рублей, в Мурманской, Тверской и Псковской областях – 109, 104 и 96 млн рублей соответственно.

Напомним, размер среднемесячной начисленной зарплаты в сентябре 2019 года составил 45 тыс. 541 рубль.