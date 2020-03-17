Киргизия ввела запрет на въезд иностранцев

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17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Американцы нашли огнестрельную защиту от вируса

В оружейные магазины США едва ли не выстраиваются очередиФото: REUTERS/Brian Blanco
Граждане США стремительно готовятся если не к концу света, то к настоящей борьбе за свою жизнь. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из стремительного роста продаж стрелкового оружия по всем американским штатам. Виной тому, разумеется, угроза распространения коронавируса. Все это наглядно демонстрирует уровень доверия жителей США друг к другу и к руководству своей страны. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
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Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              Киргизия ввела запрет на въезд иностранцев

              17 марта 2020, 09:11

              Текст: Евгения Шестак

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              Власти Киргизии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан, сообщила на пресс-конференции вице-премьер Алтынай Омурбекова.

              «Мы вводим временный запрет на въезд иностранцев. Он распространяется на граждан всех стран», – цитирует РИА «Новости» Омурбекову.

              По ее словам, подобные шаги предпринимают многие страны мира, и Киргизия не является исключением. При этом запрет не коснется грузоперевозок. 

              «Иностранцы, которые находятся в Киргизии – смогут спокойно выехать из страны. Наши граждане смогут въехать в республику», – добавила вице-премьер.

              В настоящее время, по данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

              Напомним, Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцам в связи с распространением коронавируса. В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей.

              В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько смертельным является коронавирус COVID-19. 

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