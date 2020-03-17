Насколько смертельным является коронавирус COVID-19?

Это – «обычный грипп, и вообще выдумка». Это – «чума XXI века, мы все умрем». Почти безвредно - крайне опасно. Вокруг этих двух полярных точек зрения сконцентрированы споры простых граждан относительно угрозы от нового коронавируса SARS-CoV-2. Он, как известно, вызывает инфекционное заболевание – COVID-19, острый респираторный синдром. Что же на самом деле, насколько опасно в реальности это заболевание, насколько оно смертоносно?

Короткий ответ на этот вопрос таков. Реальность, как и полагается, лежит где-то посредине между двумя полюсами.

Теперь подробнее.

Да, с точки зрения вирусов COVID-19 – это обычная простуда. За пятую часть всех ежегодных простуд в мире отвечают другие коронавирусы, ближайшие родственники SARS-CoV-2. От них нынешний монстр унаследовал свое высокое репродуктивное число в диапазоне 3-5. Число это показывает среднее количество людей, которые заражаются от одного инфицированного.

Это достаточно много – например, для вируса Эболы, которого президент США Барак Обама назвал «мировой угрозой», репродуктивное число составило лишь 1,5-2,5. Казалось бы, летальность от Эболы – просто-таки невероятная, от него умирало 25-90% заразившихся. А вот с каналом распространения у вируса Эболы не ахти. Надо было непосредственно контактировать с жидкостями зараженного, такими как кровь от больных людей. В итоге все вспышки эпидемий вируса Эбола, начиная с 1976, смогли убить чуть меньше 15 000 человек – болезнь каждый раз быстро останавливали после первых зараженных. Опытные вирусологи говорили сразу – вирус далеко не уйдет. Тех, кто заразился, жалко, но остальному человечеству в панику впадать смысла нет.

А вот с SARS-CoV-2 ситуация другая. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, через фекалии и при контакте с зараженными вирусом поверхностями. Отсюда, кстати, и настоятельная рекомендация мыть и стерилизовать руки и лицо каждый раз, когда вы побывали в каких-то людных местах или просто вышли из дома. Ну и не лезть руками в глаза и в нос.

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Несмотря на то, что в окружающей среде коронавирусы являются неустойчивыми, в холодное и пасмурное время года они могут сохраняться вне инфицированного человека достаточно долго (для SARS-CoV-2 называются сроки до одной недели). Если прибавить к этому сроку еще около двух недель инкубационного периода, к тому же еще и протекающего обычно бессимптомно, то создается весьма малоприятный портрет болезни.

Добавьте сюда высокую летальность при заболевании COVID-19. Если обычное ОРВИ обладает скромной летальностью – около 0,01% (умирает 1 человек из 10 000 заболевших), а самый опасный свиной грипп – 0,9% (9 умерших на каждую тысячу заболевших), то с SARS-CoV-2 ситуация где-то втрое серьезнее, чем с самым опасным гриппом – от него пока умирает 2,3 человека из каждых 100 заболевших.

При этом даже эти цифры не окончательные. Все дело в том, что нынешняя, наблюдаемая летальность в 2,3% – это результат героических (без преувеличения) усилий медиков повсюду в мире, которые «вытягивают» с того света большую часть тяжелых и минимум половину критических больных. Как показывают клинические исследования, примерно в 15% случаев заболевание COVID-19 протекает в тяжелой форме, при которой обязательной становится кислородная терапия с помощью искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще в 5% состояние больных становится критическим, а их легочная ткань временно теряет восприимчивость к кислороду – людям просто становится «нечем дышать». В таких случаях помогает только метод экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО) – принудительного насыщения крови кислородом непосредственно через кровь с помощью внешнего мембранного прибора-оксигенатора.

Отсюда, в общем-то, понятны драконовские карантинные меры, которыми эпидемию SARS-CoV-2 успешно задавили в Китае и, судя по всему, в Южной Корее и в Сингапуре. Практический тоталитарный подход оказался действительно «меньшим злом», а наблюдаемое неизбежное замедление экономики Китая – просто-таки легким испугом на фоне возможного апокалиптического сценария, связанного с бездействием или запаздывающей реакцией властей и системы здравоохранения. Поэтому принимаемые сейчас в России усиленные меры по борьбе с коронавирусом вовсе не являются избыточными.

Сейчас как никогла становится крайне необходимым ответственное отношение граждан к своему здоровью и здоровью окружающих, особенно людей старшего поколения - пожилые оказались наиболее уязвимыми для коронавируса.

Берегите себя – мойте руки, строго соблюдайте карантинные меры, не занимайтесь самолечением, следуйте рекомендациям специалистов, отложите свою задуманную поездку в Италию. Рим вы еще увидите, он чуму переживал, и не раз.

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