РВИО назвало одну из наиболее выдающихся операций Красной армии 1945 года

Венская наступательная операция Красной армии – одна из наиболее выдающихся и блестящих операций 1945 года, которая незаслуженно находится в тени более известных битв Великой Отечественной войны, заявил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Венская наступательная операция началась 16 марта 1945 года. Второму и третьему Украинским фронтам был отдан приказ провести наступательную операцию, разгромить группы армий «Юг» и захватить район Братиславы – Брно – Вена – Надьканижа. В ходе этой операции было полностью завершено освобождение Венгрии и восточных районов Австрии. Третий рейх лишился последнего нефтяного района в Западной Венгрии – Надьканижа и крупного индустриального центра – Венского промышленного района.

«Венскую наступательную операцию заслоняют более знаменитые битвы Великой Отечественной войны – штурм Кенигсберга, Балатонская операция и штурмы Будапешта и Берлина, но эта операция, несомненно, является примером военного искусства, и ее необходимо тщательно изучать», – передает РИА «Новости» слова Никифорова.

Историк напомнил, что о масштабах сражения говорит количество войск, которые были задействованы в операции, по разные стороны фронта стояли более миллиона человек

«Непосредственно перед операцией вермахт предпринял последнее наступление в районе озера Балатон. Шестого марта 6-я танковая армия СС, 6-я полевая армия и 2-я танковая армия перешли в наступление. Германское командование планировало восстановить линию фронта по реке Дунай. Но наступление было жестко остановлено, немецкие дивизии понесли тяжелейшие потери, утратив значительную часть своей боеспособности, что изменило общее соотношение сил в пользу Красной армии. В то же время у советских фронтов остались крупные резервы. Поэтому было принято решение начать операцию без оперативной паузы и несколько раньше, чем было изначально задумано», – заявил историк.

Никифоров отметил, что это была весьма масштабная и сложная операция, которая требовала нестандартных решений в управлении войсками. Одной из основных задач было минимизировать потери и в то же время наносить врагу наибольший урон.

«Тем не менее, победа досталась большой ценой, около 40 тысяч солдат и офицеров Красной армии погибли или пропали без вести», – заявил Никифоров.

По словам историка, масштабы вражеского разгрома были катастрофичны. Точных данных о потерях немецких и венгерских войск, понесенных при отражении советского наступления нет до сих пор. Известно, что в плен попали более 130 тыс. человек, было захвачено и уничтожено свыше 1,3 тыс. танков и штурмовых орудий, более 2 тыс. полевых орудий.

«Такое большое количество пленных говорило о том, что наступил переломный момент в психологии немецких войск. После провала контрнаступления в районе озера Балатон немецкие солдаты и офицеры в большинстве своем стали понимать, что война окончательно проиграна. Их действия все более носили печать отчаяния и беспорядочности. Людские и военно-материальные возможности Третьего рейха были почти исчерпаны. Командиры разных уровней были растеряны, боеспособность войск упала», – заключил Никифоров.