В Иране резко увеличилось число жертв коронавируса

За сутки в Иране от коронавируса умерли более 100 человек, число жертв возросло до 724, сообщил советник иранского министра здравоохранения Али Реза Вахабзаде.

«С полудня вчерашнего дня было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 13938. К настоящему моменту выздоровели 4590 человек. За прошедшие сутки скончались 113 человек, за счет чего общее число жертв возросло до 724», – передает его слова РИА «Новости».

Впервые количество жертв за сутки в Иране превысило 100 человек.

Ранее СМИ сообщили, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Насер Шаабани умер от коронавируса. Коронавирусом также заразились первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и два министра правительства.

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