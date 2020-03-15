Прекращено ж/д сообщение России с Латвией

С воскресенье прекращается курсирование поездов между Россией и Латвией в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РЖД.

«В соответствии с уведомлением ГАО «Latvijas Pasts» (Латвийские ж.д.) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.

Остановлено движение поездов 2/1 Рига – Москва, а также беспересадочных вагонов Рига – Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги 15 марта, и из Москвы и Санкт-Петербурга – с 16 марта.

Ранее Россия также остановила ж/д сообщение с Украиной и Латвией.

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