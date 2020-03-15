Учителя Нью-Йорка потребовали закрытия школ на карантин

Учителя большинства школ Нью-Йорка призывают коллег к особому виду забастовки – «массовому невыходу на работу из-за болезни» в ответ на отказ мэра города Билла де Блазио закрыть государственные школы на карантин, сообщила The New York Post.

Педагоги подписывают петиции, объединяются в социальных сетях и требуют от профсоюзов принять решительные меры, чтобы защитить от распространения вируса семьи преподавателей и учеников. Руководитель одного из подразделения городского профсоюза учителей уже обвинил мэра в игнорировании заявления, что продолжение учебного процесса в школах мегаполиса подвергает большому риску как учащихся, так и персонал, передает ТАСС.

Так, преподаватель дополнительного образования одной из государственных школ Нью-Йорка Виктория Вайсман заметила, что «многие частные учебные заведения в районе уже находятся на карантине в течение недели, однако, учитывая, что огромное количество учеников государственных школ продолжают учебный процесс, эти меры не могут принести должного эффекта».

«Несмотря на то, что симптомы вируса у самих детей не выражены, они зачастую являются переносчиками заболевания, подвергая огромному риску как их собственных пожилых родственников, так и родителей, бабушек и дедушек учителей, сотрудников школ», – считает она.

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Вместе с тем, по словам Вайсман, руководство большинства государственных школ США уже подготовилось к возможному закрытию – на минувшей неделе ученики получили специальные папки с домашними заданиями, ссылками на интернет-ресурсы, с помощью которых можно было бы продолжать учебу на дому.

Многие дети и преподаватели, не дожидаясь официального закрытия школ, самостоятельно приняли решение не посещать образовательные учреждения. По сведениям издания, почти 4 процента всех учителей города не вышли на прошлой неделе на работу, а посещаемость учеников снизилась за неделю на треть – до 68 процентов.

По информации издания, одна из основных причин, почему до сих пор власти не приняли решения о закрытии школ в Нью-Йорке – тот факт, что ученики из многих малообеспеченных семей города получают в учебных заведениях бесплатные завтраки и обеды. Кроме того, городские власти опасаются так называемого каскадного эффекта. Родителям, работающим в сфере образования и транспорта, придется остаться дома со своими детьми и в этих сферах может наступить коллапс.

Кроме того, сотни тысяч подростков, чьи родители все-таки выйдут на работу, останутся без присмотра и могут попасть в беду.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 2,8 тыс., умерли 57 человек. В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стали страны Евросоюза. В связи с этим Трамп запретил въезд из Европы в США.

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