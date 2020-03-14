Эксперт: Поправки в Конституцию позволят повысить доступность здравоохранения

Если в Основном законе появится положение о приоритете общественного здоровья, то это поможет и развитию здравоохранения, и формированию культуры здорового образа жизни, сказала газете ВЗГЛЯД представитель фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» Екатерина Милова, комментируя внесение в Конституцию поправок о доступности медпомощи.

«Сейчас Конституция гарантирует бесплатное здравоохранение. Но оно не всегда доступно в регионах. Если Основной закон будет дополнен статьями о доступной и качественной медицине, то я надеюсь, это поможет реализации доступности здравоохранения», – директор по развитию фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ», Екатерина Милова.

Данный фонд помогает людям, пережившим инсульт, а также их близким и родным, поддерживает медицинские учреждения, проводит курсы повышения квалификации медперсонала. Как рассказала Милова, ряд проектов получил поддержку Фонда президентских грантов. Она выразила надежду, что принятие «социального блока» поправок в Конституцию, поможет развитию отечественной медицины, в том числе лечению и реабилитации для тех, кому помогает фонд «ОРБИ».

«К сожалению, пока это не всегда возможно. Проблема лечения инсульта решена, есть инсультные центры, люди туда поступают. Но доступность в сфере реабилитации очень ограничена, реабилитационные центры только начинают появляться», – поделилась Милова.

Напомним, что в среду Госдума приняла в третьем чтении, а Совет Федерации одобрил законопроект о внесении поправок в Конституцию. В числе прочих, в статье 72 (которая касается совместного ведения центральной и региональных властей) предполагается закрепить обязанность государства по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, по сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни.

«Для нас очень важна поправка, которая закрепляет в Основном законе приоритет сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Возможно, это подвигнет людей внимательнее относиться к своему здоровью», – отметила Милова.

«Если у людей будет возможность менять свой образ жизни, это сильно повлияет на количество случаев инсульта в стране», – полагает представитель фонда «ОРБИ». По мнению Миловой, острое нарушение кровообращения головного мозга относится к тем проблемам, которые часто можно предотвратить благодаря поддержанию здорового образа жизни.

Ранее лидер Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев заявил, что поправки в Конституцию о доступности медпомощи станут дополнительным гарантом повышения эффективности системы российского здравоохранения.