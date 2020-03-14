Эксперт: Обновленная Конституция надежно защитит интересы детей

Взгляд
14 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
Разделы

Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
Перейти а раздел…

США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
Перейти а раздел…

Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев

Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
    Перейти а раздел…

    США заразили Китай коронавирусом?

    Как живет опустевший Рим во время карантина

    Пандемия коронавируса: главное

      Перейти а раздел…

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Свободное посещение школ ввели в Москве для профилактики коронавируса
              Президент Польши отказался ехать в Смоленск в годовщину крушения Ту-154Кипр закрыл въезд для иностранцевШтаб-квартира ООН перешла на удаленную работу из-за коронавирусаЭкс-генсек НАТО заразился коронавирусом
              Украинка умерла в Италии от коронавирусаРоссия призвала США к совместной борьбе с пандемиейЧленам Совета Федерации запретили выезд за границу из-за угрозы коронавирусаВ ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
              Помпео заявил о готовности США поставлять нефть БелоруссииОбнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и СШАКлип на песню Little Big для «Евровидения» обогнал конкурентов по просмотрамГруппа Little Big рассказала об «адской» подготовке к Евровидению

              Главная тема


              При создании «суперКГБ» Зеленский обманул даже Запад

              отмена авиарейсов


              Зеленский дал украинцам три дня на возвращение в страну

              воздушные перевозки


              Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС

              основатель компании


              Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

              Видео

              экспорт оружия


              США отбирают у России господство в воздухе

              заурядный неудачник


              Петлюра нужен Украине для будущих атак на Россию

              экономический прогноз


              Новая паника на рынках приближает мировой кризис

              международная ситуация


              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

              Поправки в Конституцию


              Алексей Мартынов: «Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

              Сокрушительный удар


              Сергей Мардан: Евроатлантизм рушится на глазах

              Отставка правительства


              Глеб Простаков: Украина даже не пытается стать суверенным государством

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?

              Эксперт: Обновленная Конституция надежно защитит интересы детей

              14 марта 2020, 11:05

              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати

              Поправки к Конституции не только гарантируют защиту интересов детей, и она поднимает ее на самый высокий уровень правового регулирования. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД правовед Талия Хабриева, комментируя поправки к Основному закону, посвященные защите материнства и детства.

              «В поправках дети названы важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Эта норма гарантирует защиту интересов детей, и она поднимает эту защиту на самый высокий уровень правового регулирования», – сказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

              В России, добавила она, для воспитания, образования детей создаются все более достойные условия. Дети все больше времени проводят в детском саду, школе, всевозможных кружках. Теперь же, отметила правовед, весь комплекс документов, регулирующих эту сферу, назван приоритетом государственной политики.

              Эксперт напомнила, что указом президента период с 2018 по 2027 год объявлен в России «Десятилетием детства». Это предусматривает целый ряд мероприятий, подготовленных в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. По ее мнению, внесение поправок о статусе детей можно считать едва ли не главным достижением этой программы действий.

              «Десятилетие детства» должно разобраться со всеми огрехами в законодательстве и в практике работы различных госорганов, курирующих тему детства, – особенно теми, кто занимается судьбой детей, оставшихся без попечения родителей. Взят хороший вектор на то, чтобы привести в порядок наше законодательство в этой сфере. Особенно эти огрехи заметны в тех случаях, когда наши дети «застревают» между разными уровнями власти: их документы передаются в разные органы, а их проблемы не решаются», – подчеркнула правовед.

              По ее словам, такой шаг России важен и с точки зрения универсальной Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года. «Дети – это особый объект конституционного регулирования. Если в Конституции появляется целый комплекс норм, посвященный детям, это дает сигнал обществу – пора признать самостоятельность прав детей, это представление должно укорениться в нашем обществе», – считает директор института.

              Хабриева не исключила, что в случае одобрения поправок на всероссийском голосовании в той или иной степени сохранится материнский капитал – не только до 2026 года, как об этом заявил президент, но и потом. «Для чего фиксируются социальные права и стандарты? Например, для чего соединение МРОТа и прожиточного минимума, индексация пенсий? Как раз для того, чтобы сохранять достигнутый уровень социальных стандартов, в том числе продолжить поддержку материнства и детства», – пояснила собеседник.

              Хабриева считает, что обновленная Конституция больше ориентируется на семейные ценности, чем вариант 1993 года. «В Конституции дети не просто обозначаются как приоритет государственной политики. Важно, что появляется обязательство обеспечить их воспитание в первую очередь в семье», – отметила она.

              «Это то, чем мы гордились в советские времена. Наша Конституция тогда оказала влияние на многие зарубежные конституции, в которых также появились социальные права. В 90-е годы государство отказывалось от всего этого, уходило от решения социальных проблем, а сейчас возвращается к нашим истокам, к признанию семейных традиционных ценностей, значимости семьи, брака как союза мужчины и женщины. Все это позволяет говорить об Основном законе как о «просемейной» Конституции. Этим можно гордиться. Россию всегда отмечало стремление уважать семью. В семье несколько поколений: папа, мама, дедушки, бабушки, внуки, все вместе. Нужно вернуть культ такой семьи – и Конституция должна помочь в этом», – подытожила Хабриева.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в часть 4 новой статьи 67.1 вносится формулировка о том, что дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении российского государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье.

              Напомним, в четверг более двух третей российских регионов приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции. Документ одобрили все субъекты, в которых проводилось обсуждение. Теперь закон будет направлен в Конституционный суд для проверки. В случае положительного заключения, документ будет вынесен на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............