Эксперт: Обновленная Конституция надежно защитит интересы детей

Поправки к Конституции не только гарантируют защиту интересов детей, и она поднимает ее на самый высокий уровень правового регулирования. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД правовед Талия Хабриева, комментируя поправки к Основному закону, посвященные защите материнства и детства.

«В поправках дети названы важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Эта норма гарантирует защиту интересов детей, и она поднимает эту защиту на самый высокий уровень правового регулирования», – сказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

В России, добавила она, для воспитания, образования детей создаются все более достойные условия. Дети все больше времени проводят в детском саду, школе, всевозможных кружках. Теперь же, отметила правовед, весь комплекс документов, регулирующих эту сферу, назван приоритетом государственной политики.

Эксперт напомнила, что указом президента период с 2018 по 2027 год объявлен в России «Десятилетием детства». Это предусматривает целый ряд мероприятий, подготовленных в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. По ее мнению, внесение поправок о статусе детей можно считать едва ли не главным достижением этой программы действий.

«Десятилетие детства» должно разобраться со всеми огрехами в законодательстве и в практике работы различных госорганов, курирующих тему детства, – особенно теми, кто занимается судьбой детей, оставшихся без попечения родителей. Взят хороший вектор на то, чтобы привести в порядок наше законодательство в этой сфере. Особенно эти огрехи заметны в тех случаях, когда наши дети «застревают» между разными уровнями власти: их документы передаются в разные органы, а их проблемы не решаются», – подчеркнула правовед.

По ее словам, такой шаг России важен и с точки зрения универсальной Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года. «Дети – это особый объект конституционного регулирования. Если в Конституции появляется целый комплекс норм, посвященный детям, это дает сигнал обществу – пора признать самостоятельность прав детей, это представление должно укорениться в нашем обществе», – считает директор института.

Хабриева не исключила, что в случае одобрения поправок на всероссийском голосовании в той или иной степени сохранится материнский капитал – не только до 2026 года, как об этом заявил президент, но и потом. «Для чего фиксируются социальные права и стандарты? Например, для чего соединение МРОТа и прожиточного минимума, индексация пенсий? Как раз для того, чтобы сохранять достигнутый уровень социальных стандартов, в том числе продолжить поддержку материнства и детства», – пояснила собеседник.

Хабриева считает, что обновленная Конституция больше ориентируется на семейные ценности, чем вариант 1993 года. «В Конституции дети не просто обозначаются как приоритет государственной политики. Важно, что появляется обязательство обеспечить их воспитание в первую очередь в семье», – отметила она.

«Это то, чем мы гордились в советские времена. Наша Конституция тогда оказала влияние на многие зарубежные конституции, в которых также появились социальные права. В 90-е годы государство отказывалось от всего этого, уходило от решения социальных проблем, а сейчас возвращается к нашим истокам, к признанию семейных традиционных ценностей, значимости семьи, брака как союза мужчины и женщины. Все это позволяет говорить об Основном законе как о «просемейной» Конституции. Этим можно гордиться. Россию всегда отмечало стремление уважать семью. В семье несколько поколений: папа, мама, дедушки, бабушки, внуки, все вместе. Нужно вернуть культ такой семьи – и Конституция должна помочь в этом», – подытожила Хабриева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в часть 4 новой статьи 67.1 вносится формулировка о том, что дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении российского государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье.

Напомним, в четверг более двух третей российских регионов приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции. Документ одобрили все субъекты, в которых проводилось обсуждение. Теперь закон будет направлен в Конституционный суд для проверки. В случае положительного заключения, документ будет вынесен на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.