В Венесуэле зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

В Венесуэле подтверждены два первых случая заражения коронавирусом, заявила вице-президент страны Делси Родригес.

«Сегодня утром... были подтверждены два случая заболевания коронавирусом в Венесуэле. Одна гражданка 41 года недавно была в путешествии в США, Италии и Испании. Второй заболевший – гражданин 52 лет, который также был в Испании, оба гражданина проживают в штате Миранда», – сказала вице-президент, передает РИА «Новости».

В четверг президент страны Николас Мадуро приостановил международные рейсы из Европы и Колумбии. Для приема пациентов с коронавирусом в стране подготовили 46 больниц, введен запрет на массовые мероприятия.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы.