Вассерман рассказал о своем методе предохранения от коронавируса

Регулярное соблюдение гигиены и ограниченный круг общения не позволяют заболеть китайским коронавирусом, рассказал деловой газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман.

«Естественно, от любой болезни лучше защититься. Главное, чтобы лекарство не было хуже болезни, потому что, например, сейчас карантинные меры настолько парализовали мировое хозяйство, что от голода может умереть в десятки раз больше народа, чем от воспаления легких», – говорит 67-летний Вассерман.

Тем не менее, он не думает, что при его образе жизни у него есть какие-то шансы заболеть коронавирусной инфекцией. Журналист отмечает, что в повседневной жизни и так придерживается всех советов, чтобы не заболеть вообще никакими инфекционными заболеваниями. Он рекомендует это делать и остальным россиянам.

«Я никак специально не защищаюсь. Мой текущий образ жизни, мой сравнительно ограниченный круг общения, регулярное соблюдение гигиены – все это снижает для меня шансы заразиться настолько, что я не вижу надобности принимать какие-то дополнительные меры. Все и так неплохо получается», – рассказывает Вассерман.

Тем не менее вирусолог, профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил, что в группе риска по коронавирусу находятся пожилые люди.

«Наиболее подвержены данному вирусу люди старше 60 лет. Как показывает опыт, основная летальность и наиболее тяжелые случаи приходятся как раз на этот возраст и старше. Поэтому им стоит особенно следить за своим здоровьем», – говорит Щелканов.

По данным на 13 марта, в мире болеют китайским коронавирусом уже 136,5 тысячи человек, а вылечились более 70,6 тысячи пациентов. Погибли пять тысяч инфицированных.

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