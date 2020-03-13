Экс-президента Банка Москвы Бородина заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина по делу о хищении 14,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд вынес обвинительный приговор, назначив Бородину заочное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в 2,5 млн рублей», – передает ТАСС сообщение суда.

Тем же приговором бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин приговорен к 12 годам колонии заочно со штрафом в размере 2 млн рублей, бывший вице-президент банка Алексей Сытников – к семи годам колонии заочно и штрафу в 800 тыс. рублей, бывшие сотрудники банка Дмитрий Строганов и Борис Шемякин – заочно к шести годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа каждый.

Подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере»).

По данным следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год похитили более 14,5 млрд рублей у ОАО «Банк Москвы», выдавая заведомо невозвратные кредиты и проводя убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним, президент Банка Москвы Андрей Бородин покинул Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». Вслед за этим следственный департамент начал уголовное преследование Бородина по статье «Превышение должностных полномочий». Позднее дело было закрыто. Следователи решили предъявить Бородину обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурантом дела также стал бывший президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин. После отъезда Бородина за границу Банк Москвы перешел под контроль банка ВТБ.

В октябре 2012 года следствие наложило арест на имущество и зарубежные активы, принадлежащие бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. В МВД заявляли, что заморожено «более 400 млн долларов, принадлежащих Бородину. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгия, Великом Герцогстве Люксембург».

Кроме того, в отношении Андрея Бородина возбуждено уголовное дело в Эстонии по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем.

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