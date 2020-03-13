Биржи АТР снизились до 7% на фоне падения рынков США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу падают до 7% на фоне обрушения бирж США на 9,5-10% после запрета на въезд в страну из Европы, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 3,32% – до 2826,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 3,54%, до 1754,11 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index – на 5,78%, до 22904,28 пункта, южнокорейский KOSPI – на 6,89% – до 1707,87 пункта, японский индекс Nikkei 225 – на 7,43%, до 17180,56 пункта, передает РИА «Новости».

На этом фоне австралийский S&P/ASX 200 снижается умеренно – на 0,52%, до 5277,2 пункта,

Отмечается, что коронавирус продолжает оставаться одним из основных рисков на рынке, поскольку карантинные меры, принимаемые рядом стран, сдерживают экономику, влияя на производство, поставки, торговлю и туризм.

«Любой, кто скажет вам, что знает, сколько это все продлится, ошибается. Неопределенность связана с попытками выяснить, как взять ситуацию с вирусом под контроль, и это может занять дни, недели или месяцы», – цитирует агентство The Associated Press мнение старшего инвестиционного аналитика Wells Fargo Private Bank Адама Табака.

Ранее ФРС США решила потратить 1,5 трлн долларов на скупку ценных бумаг.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд из Европы.

На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9%. Индекс Мосбиржи к концу четверга обвалился на 8,28% – до 2286,40 пункта, индекс РТС рухнул на 11,03%, до 1280,58 пункта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что паника на рынках приближает мировой кризис.