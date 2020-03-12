Венесуэла запретила авиарейсы из Европы и Колумбии из-за коронавируса

Власти Венесуэлы запретили все рейсы из стран Европы и Колумбии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил президент страны Николас Мадуро.

«Приняли решение запретить на один месяц все авиарейсы, направляющиеся из Европы и Колумбии», – цитирует Мадуро ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с пятницы, 13 марта, вводится запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. Однако Великобритания стала исключением.

Россия в качестве мер по предотвращению распространения коронавируса ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.