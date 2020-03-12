Сирийский посол заявил о шантаже Европы Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует тему беженцев как «козырную карту» для шантажа Европы, заявил посол САР в России Рияд Хаддад.

«Он (Эрдоган) использует тему беженцев как козырную карту, чтобы, откровенно говоря, шантажировать европейские страны. Он сейчас ее разыгрывает», – заявил посол в программе «Глобальный разговор» на канале «Россия 24».

Также он отметил, что соглашение России и Турции может положительно сказаться на ситуации в Сирии.

«Что касается протокола, то мы в Сирии видим, что этот протокол, заключенный между Россией и Турцией, безусловно, может положительно сказаться на ситуации в Сирии, на населении страны, как и заявил наш лидер Башар Асад в телефонном разговоре с господином (президентом России Владимиром) Путиным сразу после его подписания», – сказал посол.

По его словам, Сирия удивлена позицией Эрдогана, который находится во власти мечтаний.

«Нас удивляет эта позиция, позиция человека, который находится во власти мечтаний, например, о присвоении сирийской нефти. Отсюда и огромное количество не соответствующих действительности заявлений», – добавил посол.

По словам Хаддада, Эрдоган надеялся заручиться поддержкой западных стран, «но никто не встал рядом с ним».

Посол отметил, что Турция не соблюдает ни астанинские соглашения, ни сочинские договоренности. По этой причине, по его словам, сирийская армия сама начала освобождать свою землю от террористических формирований при поддержке союзников.

«Нам уже удалось освободить порядка двух тысяч квадратных километров территории в тех районах страны. Освободили мы и автомагистрали», – отметил он.

Напомним, 6 марта в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

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