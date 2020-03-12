Космонавты отказались от предстартовых традиций из-за карантина

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

Украина закрывается от вируса, но вряд ли закроетсяФото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом: с 12 марта на всей территории страны вводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы заработчан из-за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...

Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
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Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
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              Космонавты отказались от предстартовых традиций из-за карантина

              12 марта 2020, 12:07

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Космонавтам придется отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

              По его словам, чтобы избежать заражения, основному экипажу, которому 9 апреля предстоит отправиться на МКС, и их дублерам запрещено покидать Звездный городок.

              «Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королева накануне старта, будут отменены по соображениям безопасности», – передает РИА «Новости» слова Власова.

              Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы.

               Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники, как рекомендовано ФМБА, на 14 дней остаются в карантине. «Надеюсь, что такие меры дадут свои результаты», – сказал Власов.

              Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже «Союза МС-16»  заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кэссиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался. 

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