Казахстан отменил все публичные мероприятия из-за коронавируса

Публичные мероприятия в Казахстане отменяются из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Токаев написал в Twitter, что «ВОЗ объявила пандемию коронавируса», и теперь «правительство приступает к реализации специальных превентивных мер».

«Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ (малого и среднего бизнеса», – подчеркнул он.

По словам Токаева, «главное – защита здоровья наших граждан».

«Вместе мы все преодолеем», – добавил он.

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сообщил также, что власти страны решили отменить министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), передает ТАСС.

«Соответствующие письма в штаб-квартиры ВТО были направлены. И там было с полным пониманием это решение принято, поддержано», – добавил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. Это решение оказалось неожиданным для Европы и усилило падение цен на нефть.

До этого, на минувшей неделе, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Казахстану обсудить экономические меры на фоне коронавируса.

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