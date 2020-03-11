Уральский полицейский расследовал собственные нападения на почтальонов

В Екатеринбурге арестован экс-полицейский, командир взвода ДПС Михаил Кислицын, который подозревается в вооруженных нападениях на почтальонов. При этом он был в группе поиска по собственным преступлениям.

«Кислицын за получение взятки в сентябре 2019 года в Ленинском суде Екатеринбурга был приговорен к трем годам условно. Он потребовал 40 тыс. рублей за крышевание нарушителей большегрузных перевозок. Тогда его уволили из полиции, а сейчас он арестован. Выяснилось, что он совершал нападения на почтальонов», – передает Ura.ru слова источника.

Отмечается, что предварительно установлены четыре эпизода, из которых три во время службы в полиции, а еще один уже после увольнения.

«Были похищены порядка 700 тыс. рублей. Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налетчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя», – рассказал источник.

В следственных органах дело пока не комментируют. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что Кислицын был уволен из системы МВД за коррупционное преступление.

6 марта сообщалось, что в Екатеринбурге задержан 35-летний сотрудник дежурной части ГИБДД по подозрению в сексуальных связях с 12-летней девочкой.