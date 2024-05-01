В парламенте Грузии начались потасовки из-за закона «О прозрачности»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Среди оппозиционных депутатов особенно активны женщины, которые называют парламентариев правящей «Грузинской мечты» «рабами России» и пытаются устроить драку.

В ответ звучат аналогичные словесные оскорбления, кроме того, члены парламента бросают друг в друга бутылки с водой и книги.

«Отзовите закон! Хотя бы остановите его рассмотрение, не избивайте молодежь, которая отстаивает свое европейское будущее», – потребовала депутат от саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава.

«Вы – агенты России и КГБ!», – обратилась к депутатам парламентского большинства член парламента Саломе Самадашвили.

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатиа Деканоидзе призвала сторонников «спасти страну от русификации».

«Все на проспект Руставели! Поднимем заряд протеста! Дело уже не в законопроекте, надо спасать Грузию от русификации», – сказала она.

«Нужна мобилизация, чтобы закон не был принят во втором чтении в среду», – призвала оппозиционер.

По ее словам, также пройдут встречи с международными партнерами, которые яро критикуют этот законопроект.

Деканоидзе сказала, что необходимо санкционировать депутатов, которые голосуют «за» этот законопроект.

Экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе в своем заявлении отметила, что Грузия находится «на грани разрушительного гражданского противостояния», и в этом будут виноваты власти.