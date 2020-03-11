В Киеве решили ввести ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На своей странице в Facebook Кличко отметил, что власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений с целью предотвращения возможного распространения коронавируса.

«Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта», – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что временно будет ограничен образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях, художественных и спортивных школах. Также будут закрыты детские сады.

Ограничение также касается проведения массовых мероприятий в Киеве: концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Кроме того, будут закрыты развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко подтвердил первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. В тот же день жители устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Женщину пришлось поместить на карантин.

Тем временем ВОЗ спрогнозировала рост числа больных коронавирусом на Украине.

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