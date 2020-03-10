Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать», – передает слова Карелина ТАСС.

«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату, однако президент Владимир Путин заявил, что это не целесообразно.