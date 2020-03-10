Путин: Президентская власть не должна быть связана с одним человеком

Президент Владимир Путин уверен, что президентская власть не должна быть связана с одним человеком, и выразил мнение, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет персонифицирована.

«Именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего... эволюционного развития, именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций, Россия свой план по революциям выполнила», – сказал Путин в ходе выступления в Госдуме.

Президент уверен, что придет время, «когда высшая президентская власть в России, что называется, не будет так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», передает РИА «Новости».

Во вторник Путин прибыл в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по вопросу поправок к Конституции. Так, президент заявил, что выступает против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова на пленарном заседании нижней палаты парламента выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему лидеру снова избираться на должность.