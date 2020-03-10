Германия направила запрос в Россию в связи с преступлениями нацистов в Ейске

ФРГ направила запрос в Россию в связи с преступлениями нацистов в Ейске, в частности, о доказательствах причастности к ним экс-нациста Гельмута Оберлендера, заявил старший прокурор, замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

«В настоящее время мы... обратились к российским ведомствам с запросом о том, указывают ли их данные на то, что господин Оберлендер причастен к преступлению в Ейске. На данный момент у нас таких доказательств нет», – сообщил Вилл, добавив, что «факт российского расследования преступления в Ейске заставил нас самих снова разобраться в этом вопросе», – передает РИА «Новости».

По словам старшего прокурора, преступление в отношении сирот в Ейске известно в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В частности, известно, что его совершило подразделение 10А (Einsatzkommando 10a – нем.) группы развертывания D (Einsatzgruppe D - нем.) СД (вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвинялась в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР).

«В это подразделение, как утверждается, входил господин Оберлендер. Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске», – сказал Вилл, добавив, что немецкие следователи уже изучили «документы из Канады, в том числе канадские судебные решения высшей инстанции, которые также не дали нам никакой дополнительной информации».



По словам старшего прокурора, проверка дела об убийстве сирот в Ейске в Германии в настоящее время не завершена, так как «мы еще не получили ответ от России».

«Я знаю, что Следственный комитет Российской Федерации работает над этим делом (в связи с причастностью Оберлендера к преступлению в Ейске). Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК – не только по этому делу, но и по другим темам», – заявил Вилл.

Он добавил, что, хотя он не имеет возможности «предоставить детали о продвижениях во взаимной правовой помощи», но, «конечно, мы обмениваемся информацией с СК РФ». Так, в конце 2019 года Вилл посетил Москву и «посмотрел документы в ГАРФ по Ейску».



«Мы будем передавать информацию друг другу, это понятно», – добавил прокурор.

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Оберлендер – немец-фольксдойче, родившийся в Запорожской области в 1924 году. После оккупации Украины он пошел на службу в СД, а в 1942 году принимал непосредственное участие в массовом убийстве советских детей-инвалидов в городе Ейске.

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