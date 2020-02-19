Почему США и Канада покрывают нацистских преступников

Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
Разделы

Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
              Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 годаУ санатория под Полтавой начались столкновения митингующих с полициейТурция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в ИдлибеАмериканец задержан в Москве по делу о взяточничестве
              Китай решил создать свободную медицинскую зону с РоссиейЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монетПлавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в РоссиюЗащита Ассанжа решила получить для него политубежище во Франции
              Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в РоссииВ Пентагоне произошла утечка данных сотрудниковПожаловавшегося на русский язык латвийского депутата раскритиковали в СетиПлющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

              Главная тема


              Российский рубль устоял перед американскими санкциями

              противоракетная оборона


              Турция попросила у США Partiot для защиты от России и Сирии

              «мог бы заработать больше»


              Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

              утечка информации


              Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Основополагающая идеология


              Дмитрий Дробницкий: Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?

              Почему США и Канада покрывают нацистских преступников

              Гельмут Оберлендер во время войны   19 февраля 2020, 19:00
              Фото: общественное достояние
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. В каких именно преступлениях обвиняется этот человек, почему его осуждение столь затягивается и отчего западные страны столь неохотно отдают под суд бывших нацистских функционеров?

              У человечества все меньше и меньше принципов, которые разделяли бы все страны, независимо от их государственного строя и отношения к ценностям западного мира. Одним из пока сохранившихся принципов остается неприемлемость геноцида, то есть массового уничтожения мирных людей. Хотя, разумеется, и тут есть разночтения – скажем, в странах НАТО объясняют бомбардировки Югославии в 1999 году необходимостью пресечь геноцид косовских албанцев, при том, что от натовских бомб погибло больше мирных косоваров, чем от рук сербских военных формирований.

              По поводу более давних событий консенсус вроде бы сохраняется: отрицание, не говоря уж об оправдании проводимых гитлеровской Германией этнических зачисток, недопустимо в подавляющем большинстве стран мира. Большинство нацистских преступников были осуждены еще в конце 40-х годов, вскоре после окончания войны. Большинство, но не все. Кто-то нашел убежище в Аргентине, кто-то – в США и Канаде, кому-то удалось сменить документы и остаться жить в своих родных странах. Как, скажем, Тоньке-пулеметчице – Антонине Макаровой, убившей на службе у гитлеровцев более полутора тысяч человек.

              В конце 40-х антигитлеровского консенсуса еще не было. Та же Аргентина весьма привечала бывших сотрудников СС. Большую роль в выдаче нацистам фальшивых документов и создании «крысиных троп», по которым преступники скрывались из Европы, сыграл Ватикан – и, кстати, до сих пор никто из католических иерархов за это не извинился.

              При создании Западной Германии американцы и европейцы охотно закрывали глаза на нацистское прошлое многих политических деятелей ФРГ. США амнистировали выражавших желание сотрудничать ученых. При этом в массовой культуре активно внедрялась ложь про то, что нацистских преступников якобы прятал Советский Союз – собственно, до сих пор в голливудских блокбастерах этот антиисторический сюжетный поворот является очень популярным.

              Несмотря на все вышеперечисленное, на протяжении всех послевоенных лет ведется государственный и частный розыск нацистских преступников. Одним из наиболее известных «охотников на нацистов» стал Симон Визенталь, львовский еврей, которому удалось выжить в гетто и концлагере. В 1947 году он открыл в Австрии Центр еврейской документации и занялся розыском скрывавшихся в разных странах нацистов. Самым известным «трофеем» Визенталя является Адольф Эйхман, скрывавшийся в Аргентине. Визенталь передал израильской разведке информацию, после чего преступника поймали, вывезли в Израиль, судили, повесили, а пепел развеяли над Средиземным морем.

              В 1977 году в США был создан Центр Симона Визенталя, который занимается уже не столько розыском преступников, сколько правозащитной и информационной деятельностью. Однако одним из направлений его работы является составление ежегодных списков нацистских преступников, доживших до наших дней.

              Одним из них является бывший переводчик Гельмут Оберлендер – немец-фольксдойче, родившийся в селе Молочанск Запорожской области в 1924 году. После оккупации Украины он пошел на службу в СД, а в 1942 году принимал непосредственное участие в массовом убийстве советских детей-инвалидов в городе Ейске. Члены зондеркоманды, участником которой был Оберлендер, частично отравили в газовых камерах, а частично закопали заживо 214 мальчиков и девочек.

              Большинство убийц детей из Ейска были наказаны в 40–60-е годы, однако Оберлендеру удалось скрыться – сперва он жил в Германии, а в 1954 году эмигрировал в Канаду. В 1995 году выяснилось его участие в СД, и с тех пор уже почти 25 лет тянутся судебные процессы по лишению нацистского преступника канадского гражданства и высылке из страны.

              Оберлендер за это время превратился из просто пожилого человека в долгожителя, однако нет никаких предпосылок для того, что принятое судом решение о депортации в Россию, где против него возбуждено уголовное дело о геноциде, будет исполнено. Адвокаты Оберлендера в очередной раз заявили о том, что решение несправедливо и должно быть отменено.

              Как отметил главный специалист-куратор научно-просветительских проектов Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк, Канада по политическим причинам затягивает выдачу Оберлендера в надежде на его естественную смерть. «Самый вероятный сценарий ввиду возраста обвиняемого – он умрет до того, как его депортируют или тем более доведут дело до суда», – заявил в интервью РИА «Новости» Пахалюк.

              Действительно, и США, и Канада с большой неохотой высылают нацистских преступников, исключения крайне редки. Так, в 2017 году, вскоре после прихода к власти Дональда Трампа, в Германию был депортирован надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий, тоже выходец с Украины, причастный к массовому убийству шести тысяч еврейских мужчин, женщин и детей 3 ноября 1943 года в польском концлагере Травники. Никакого наказания Палий, разумеется, не понес и скончался в прошлом году в муниципальном доме престарелых в Мюнстере.

              При этом в 2015 году Канада отказала России в выдаче еще одного украинца – Владимира Катрюка, участника карательной операции в белорусской Хатыни. Катрюк умер вскоре после решения суда, но если бы он был жив, скорее всего вялотекущий судебный процесс тянулся бы, вероятно, до сих пор.

              Показательно, что Украина вообще не интересуется своими согражданами, причастными к нацистским преступлениям.

              Видимо, это вызвано тем, что многие из них признаны борцами за свободу, включая непосредственно служивших в СС и СД.

              Таким образом, приходится констатировать, что, как и 75 лет назад, согласия относительно судьбы нацистских преступников нет ни среди бывших союзников, ни среди стран, воевавших на стороне Гитлера. По политическим причинам государства закрывают глаза на не имеющие срока давности преступления – и значит, нет ни малейшей гарантии, что эти преступления не повторятся.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............