В Москве найдена мертвой семейная пара

В квартире на западе Москвы обнаружены тела мужчины и женщины, по предварительным данным, скончавшимся от передозировки наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне на Большой Филевской улице без признаков насильственной смерти обнаружены тела двух человек, предположительно, это семейная пара», – передает ТАСС сообщение источника.

Он уточнил, что, по предварительным данным, они умерли от передозировки наркотиков. Следователи выясняют причины произошедшего.