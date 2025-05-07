При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву на 80-летие Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщает агентство Синьхуа.
Визит председателя КНР продлится с седьмого по десятое мая и посвящен совместному празднованию Россией и Китаем юбилея окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.
Си Цзиньпин планирует принять участие в государственных торжествах, связанных с Днем Победы, и проведет переговоры с российским руководством.
Отмечается, что этот визит имеет государственный статус и подчеркивает важность российско-китайских отношений, а также сотрудничества в области памяти о событиях Второй мировой войны.
Эксперты The New York Times выразили мнение, что участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой.
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроит прием для гостей парада в столице.