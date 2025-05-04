За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Стало известно о запланированном Путиным приеме для гостей парада
Зарубин сообщил о запланированном Путиным приеме для гостей парада
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроит прием для гостей парада в столице.
О планах президента сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. Согласно заявлению, предстоящая неделя станет для Владимира Путина «бесконечным и очень важным политическим марафоном». Глава государства проведет множество переговоров, включая встречи с руководителями иностранных государств, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин. Также Путин проведет официальный прием в Москве для иностранных гостей, прибывших на парад в честь Дня Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве, президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на торжества, а президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая в российской столице.