Стало известно о запланированном Путиным приеме для гостей парада

Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко рассказал о недовольстве французов из-за того, что Россию проигнорировали при организации памятных мероприятий к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Де Кошко отметил, что участие в «Бессмертном полку» – это способ напомнить о вкладе СССР и народов России в победу над нацизмом. По его словам, идея акции заключается в том, чтобы подчеркнуть: Европа обязана своей свободой народам Советского Союза, а не принятию нацистской идеологии.

Организатор добавил, что тема памяти становится все более непопулярной, и многие предпочитают забывать о роли России в борьбе с нацизмом, что проявилось в отсутствии российского приглашения на официальные церемонии. «Часто (это) отказываются помнить, забывают – до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», – отметил де Кошко.

Акция «Бессмертный полк» состоится в Париже восьмого мая: колонна пройдет от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.