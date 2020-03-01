Японскую журналистку восхитило гостеприимство русских

Журналистка Кеко Огино из Японии в статье для издания «Асахи симбун» рассказала о поразившем ее гостеприимстве русских.

По ее словам, русские домохозяйки очень щедры, и она получила «культурный шок» от того, как естественно они продолжают себя вести с гостями – даже если к ним приходят без приглашения, то о гостях позаботятся, передает РИА «Новости».

Она предположила, что обычай так принимать гостей появился в советские времена, так как в СССР люди не могли позволить себе походы в рестораны. Повлияли на гостеприимство и длинные российские зимы, считает Огино.

Журналистка удивилась тому, как быстро появляется закуска на больших тарелках, при этом посуда для сервировки стола – повседневная. По ее словам, блюда готовятся искусно с использованием консервированных продуктов. К столу, как правило, подают холодные и горячие блюда, свежие овощи в виде нарезки или салатов вместе с зеленью, солью, маслом или майонезом. Кроме того, часто на столе колбаса, ветчина, сыр, соленья, селедка. Суп едят на обед, основные блюда – горячие. Мясо, заметила Огино, просто посыпают солью или готовят в панировке. Редко встречаются сложные блюда, однако у некоторых на столе бефстроганов или голубцы.

Из напитков россияне любят компот, вино, шампанское и водку. При этом везде блюда приблизительно одинаковы, считает Огино, хотя и можно встретить что-то из местной кухни.

При этом оставшуюся после застолья еду часто отдают в подарок, пишет она. По ее словам, россияне «щедрые и добродушные», и для них характерно дарить подарки в дорогу. В России люди, считает Огино, вселяют «чувство комфорта и духовного богатства».