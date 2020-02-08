Эксперты объяснили внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стала тяжелая социально-экономическая ситуация в регионе и провальная политика властей в сфере межнациональных отношений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали казахстанские политологи. В результате беспорядков погибли восемь человек, десятки получили ранения.

Одной из причин массовых беспорядков в Казахстане могла стать непростая экономическая ситуация в Жамбылской области, которая считается одной из самых бедных в стране. «Это приграничный район, поэтому здесь сильно развита теневая экономика. Очень слабое уважение к представителям правоохранительных органов, нет доверия суду», – сказал член Общественного совета Алма-Аты Марат Шибутов.

По его словам, ситуация явно была искусственно «раздута», потому что «в теневой экономике конфликты решаются достаточно жестко».

В свою очередь руководитель казахстанской аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов полагает, что причиной конфликта стали разногласия на межнациональной почве. «В этом районе проживает очень много представителей дунган, большинство которых работают на «барахолке» в Алма-Ате. Возможно, была конкуренция дунганов с представителями других этносов», – сказал Мамырайымов.

По мнению Мамырайымова, нужно менять работу в межэтнической сфере, делать ее более соответствующей реальности. По его словам, ранее в Казахстане неоднократно происходили масштабные конфликты на межэтнической почве, но власти не искали пути решения, а всякий раз пытались «закрутить гайки на месте, чтобы пожар не разгорался». «Такие очаги наблюдаются во многих других регионах Казахстана, они могут вспыхнуть в любой момент, там даже не нужно сторонам направлять эти конфликты», – предупредил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Кроме того, участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и более двадцати машин. Полиция задержала 47 человек.

Некоторые блогеры связали беспорядки с недавним визитом в страну госсекретаря США Майка Помпео. Журналистка Юлия Витязева назвала погромы плодами «визита дядюшки Помпео».