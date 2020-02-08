Блогеры увидели связь между столкновениями в Казахстане и визитом Помпео

Блогеры увидели связь между произошедшими на юге Казахстана столкновениями, в которых погибли восемь человек, и визитом госсекретаря США Майка Помпео.

Журналистка Юлия Витязева опубликовала в Twitter видео, на котором якобы запечатлены последствия столкновений в Казахстане, и написала, что это – «плоды визита дядюшки Помпео».

В Казахстане разгорелся межнациональный конфликт, который вышел из-под контроля.В результате конфликта погибли 8 человек, 40 пострадали, повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 машины, 47 человек задержаны.



Плоды визита дядюшки Помпео... pic.twitter.com/i8La6BiTrj — Юлия Витязева (@Vityzeva) February 8, 2020

Пользователи устроили в комментариях дискуссию о том, мог ли визит госсекретаря США спровоцировать конфликт, обращает внимание «Царьград».

Пользователи устроили в комментариях дискуссию о том, мог ли визит госсекретаря США спровоцировать конфликт.

«Азиатские бунты – это почти всегда кровища и пожары. Надеюсь, успокоятся», – заявил Kosheyk.

В свою очередь Eugeshich63 отметил, что «в Азии частенько разгораются конфликты в летнее время из-за воды», а здесь «явно изначально присутствовала бытовуха». Также он призвал дождаться официальной информации о причинах произошедшего.

При этом некоторые пользователи опасаются, что «визиты дядюшки Помпео» могут спровоцировать подобные массовые драки и в других регионах.

«Ждем такие же плоды в Белоруссии», – написал Daddy_Thinker.

«Странно, что для этого понадобился госсекретарь. Раньше (экс-помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории) Нуланд было достаточно», – саркастично заметила MamaOfTheIgor.

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, задержаны 47. Кроме того, «в результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами», участники драки повредили 30 частных домов, а также «15 объектов торговли и 23 автомашины».

Позже стало известно, что конфликт произошел на бытовой почве, однако его якобы попытались перевести «в межэтническую плоскость».

До этого глава госдепартамента США Майкл Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как ошибки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева привели к массовым беспорядкам.