Командиром нового экипажа SIRIUS назначили россиянина

Командиром экипажа восьмимесячного изоляционного эксперимента SIRIUS станет россиянин, работающий в космической отрасли, заявил вице-директор проекта SIRIUS и заведующий отделом Института медико-биологических проблемам (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

Белаковский рассказал, что экипаж будет состоять из шести добровольцев. В команду войдут не менее двух женщин, но предпочтительнее отобрать трех представительниц женского пола. Также не менее двух членов экипажа предоставит НАСА.

«Командир экипажа и врач экипажа, мы планируем, будут россияне. Это связано с законодательством – мы не можем допустить, чтобы на нашей базе работал несертифицированный в России врач», – передает ТАСС слова Белаковского.

Он также отметил, что ИМБП рассчитывает, что командиром станет кто-то из готовящихся или уже летавших космонавтов. В первых двух экспериментах SIRIUS командирами экипажа были Марк Серов и Евгений Тарелкин, которые имеют прямое отношение к космонавтике.

«Мы в предварительном порядке разговаривали с руководством Центра подготовки космонавтов, они также заинтересованы в участие их космонавтов в эксперименте. Делегировать кого-то они не могут, здесь возможно только добровольное участие, но руководство ЦПК обещало нас поддержать», – рассказал Белаковский.

Он подчеркнул, что ИМБП очень тщательно проводит отбор кандидатов в экипаж, так как задача – выбрать «профессионально подготовленных и заинтересованных людей». На сегодняшний день подано более тридцати заявок от добровольцев из России, Узбекистана, Белоруссии, США, Индии, Англии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Словакии.

«Согласно имеющемуся на сегодняшний день плану, следующая серия экспериментов начнется 19 ноября», – сказал Белаковский.

Сейчас идет формирование научной программы эксперимента, определяется состав научной аппаратуры. Основным партнером Института медико-биологических проблем РАН в проведении SIRIUS является американское космическое агентство НАСА, но интерес к нему проявляет практически все международное научное сообщество.

«Уже подтвердили свое участие Европейское космическое агентство, Немецкое космическое агентство, Французское космическое агентство, а также целый ряд университетов и отдельных организацией из Франции, Бельгии, Италии, Чехии, Белоруссии. Мы уже провели переговоры с нашими партнерами из Японии, есть заявки на проведение научных экспериментов из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов», – уточнил Белаковский.

«Во время «полета» будет очень важный ограничительный элемент: будут жестко ограничены поставки грузов. За всю экспедицию у нас будет два транспортных корабля. Поэтому ребята будут работать в условиях, когда придется вести строгий контроль потребления еды, воды и средств гигиены», – сказал он.

По словам Белаковского, сейчас идет период формирования научной программы. 19 февраля на ученом совете в Институте медико-биологических проблем РАН пройдет защита плана экспериментов. Основу составят эксперименты, проведенные в ходе SIRIUS-2019, тогда был проведен 81 научный эксперимент. В SIRIUS-2020 будет увеличено количество их сессий, а также добавлены эксперименты новых научных партнеров института. «Наша задача – унификация и получение статистики, поэтому мы берем за основу те эксперименты, которые проводились в SIRIUS-2019. Однако входят новые партнеры (японцы, арабы), мы добавляем несколько их экспериментов», – сказал он.

Напомним, 17 июля 2019 года международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в Москве, шестеро участников эксперимента покинули комплекс, в котором находились с 19 марта. В эксперименте участвовали командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова и Рейнхолд Повилаитис (США), а также врач Стефания Федяй.

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