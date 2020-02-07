Абэ решил превратить Курилы в «острова дружбы»

Глава японского правительства Синдзо Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией и превратить Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в «острова дружбы».

«(Я намерен) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», – сказал Абэ на «Съезде за возвращение северных территорий».

Он назвал важным, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова «стали островами дружбы», передает РИА «Новости».

Премьер в очередной раз назвал ненормальной ситуацию отсутствия мирного договора между странами. Кроме того, он отметил, что уже три года японцы могут приезжать на острова на самолете для посещения могил предков, а также то, что на островах продвигается совместная экономическая деятельность.

В свою очередь, министр иностранных дел Мотэги Тосимицу заявил, что Япония хочет в этом году еще более расширить отрасли совместной экономической деятельности на «северных островах».

Между тем ранее СМИ сообщили, что японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил. Также стало известно, что Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР.

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