Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году

Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил, пишет газета «Асахи» со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи сотрудников японского МИД.

Записи находились в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ был обнаружен исследователями, передает ТАСС.

До сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно последовательно и неуклонно настаивало на том, что должен быть разрешен вопрос о принадлежности всей южной части Курил. Однако найденный документ свидетельствует, что это требование в итоге было временно снято ради достижения скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии Советского Союза на прием Японии в ООН. Впрочем, отмечает издание, это не означало, что Токио реально отказался от своих претензий.

Ранее издание сообщало, что Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР.

Переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны две страны ведут с середины прошлого века. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время Россия неоднократно подчеркивала, что ее суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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