Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году

|
23 января, четверг | Последнее обновление — 09:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Чубаров раскрыл подробности запланированного «марша» с Украины в Крым
Разделы
Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом
Почему поляки и русские стали кровными врагами
Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения
Украинки достигли интимного слияния с Европой
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Население Земли устало от капитализма
Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни
Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево
В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человекПодробности...
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасностиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook