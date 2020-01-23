Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году

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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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Почему поляки и русские стали кровными врагами

Не следует забывать о том, какую роль сыграли поляки в Смутное времяФото: С. В. Иванов
«Среднестатистический поляк, благодаря пропаганде, не видит разницы между Александром III и Владимиром Путиным», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД историк и политолог Николай Межевич. Сейчас Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам. Но пропаганда не была бы эффективной без груза вековых обид и претензий Польши к России. В чем корень исторической вражды двух славянских народов? Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках. Подробности...
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Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
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Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
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              Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году

              23 января 2020, 08:39

              Текст: Алина Назарова

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              Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил, пишет газета «Асахи» со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи сотрудников японского МИД.

              Записи находились в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ был обнаружен исследователями, передает ТАСС.

              До сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно последовательно и неуклонно настаивало на том, что должен быть разрешен вопрос о принадлежности всей южной части Курил. Однако найденный документ свидетельствует, что это требование в итоге было временно снято ради достижения скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии Советского Союза на прием Японии в ООН. Впрочем, отмечает издание, это не означало, что Токио реально отказался от своих претензий.

              Ранее издание сообщало, что Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР.

              Переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны две страны ведут с середины прошлого века. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время Россия неоднократно подчеркивала, что ее суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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