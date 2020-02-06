В отношении замглавы Ступино возбуждено дело за взятку в 10 млн рублей

Следователи Московской области возбудили дело против замглавы городского округа Ступино по подозрению во взятке в 10 млн рублей, сообщила представитель главного следственного управления СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок»», – передает ее слова «Интерфакс».

Также возбуждено дело в отношении взяткодателя и посредника. Предполагается, что взятка была дана за заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству.

В конце октября в Подмосковье за взятку также задержали начальника полиции города Ступино и и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.